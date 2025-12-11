Piazza Fontana la commemorazione Matilde la voce dei giovani sul palco | Ricordare per non ripetere gli errori

La commemorazione di Piazza Fontana si arricchisce della voce dei giovani, tra cui Matilde Martinelli Boneschi, studentessa del liceo Berchet. A 18 anni, con una chiara prospettiva futura, invita a ricordare gli errori del passato per costruire un domani più consapevole. La sua testimonianza rappresenta il coinvolgimento delle nuove generazioni nel processo di memoria e riflessione collettiva.

Matilde Martinelli Boneschi ha compiuto 18 anni qualche mese fa, frequenta l’ultimo anno al liceo classico Berchet e sa già cosa farà dopo la maturità: "Mi iscriverò alla facoltà di Giurisprudenza", dice senza esitazioni. Se le chiedete il motivo di questa scelta accademica, vi risponderà che "il passato del nostro Paese e del mondo ha influito sulla mia decisione". E in questo passato c’è anche la strage di piazza Fontana: l’infinito strascico nelle aule di Tribunale, il complicatissimo accertamento della verità sulle responsabilità della bomba che sancì l’inizio della strategia della tensione e i depistaggi per coprire i neofascisti di Ordine Nuovo e chi ne armò la mano assassina per destabilizzare e terrorizzare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

