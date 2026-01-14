Inter-Lecce Marotta | Dumfries sta migliorando non è facile trovare un profilo all’altezza di questa società

L’Inter si prepara ad affrontare il Lecce nella 16ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione di testa e laurearsi campione di inverno. Marotta ha commentato i progressi di Dumfries, sottolineando come trovare un sostituto all’altezza di questa società sia una sfida complessa. La partita rappresenta un momento importante per i nerazzurri, pronti a confermare il proprio valore nel girone d’andata.

Tutto pronto per il recupero della 16ª giornata della Serie A, con l'Inter che affronterà il Lecce per laurearsi ufficialmente campione di inverno. Tanti cambi nella formazione odierna di Cristian Chivu, che con il turnover permetterà ai suoi uomini di acquisire maggiore minutaggio nelle gambe. Marotta ha iniziato il suo intervento parlando prima di tutto della scelta di Chivu di lasciar riposare i suoi uomini alla vigilia del match:" Siamo davanti ad un concetto innovativo del mondo del calcio, dove si consuma molto anche il muscolo del cervello. Credo che l'allenatore abbia la cognizione di decidere cosa fare prima della partita, senza andare ad inficiare su quella che sarà la prestazione.

