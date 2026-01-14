Inter Lecce dove vederla | Sky o DAZN?

Dove vedere Inter Lecce? La partita, valida per il recupero infrasettimanale di Serie A, può essere seguita su Sky e DAZN. Si tratta di un’occasione importante per entrambe le squadre per consolidare la propria posizione in classifica. Verifica le modalità di visione disponibili nel tuo abbonamento e preparati a seguire il match.

Inter Lecce dove vederla. L’ Inter si prepara ad affrontare il Lecce nel recupero infrasettimanale della Serie A, una partita importante per consolidare la posizione in classifica. I nerazzurri vogliono approfittare dell’occasione per riscattare il pareggio contro il Napoli e confermare la propria continuità di risultati, mentre il Lecce cercherà punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. L’attenzione sarà rivolta alle condizioni dei giocatori chiave dell’ Inter, il cui impiego potrebbe essere modulato da Chivu in base alla gestione delle energie e del calendario fitto in questo mese di Gennaio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play