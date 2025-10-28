Lecce-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky | orario e formazioni

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce-Napoli apre la nona giornata del campionato di Serie A: si gioca oggi allo stadio Via del Mare con fischio d'inizio alle ore 18:30. Le formazioni di Conte e Di Francesco. Diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

