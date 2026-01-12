Inter Lecce dove vederla | Sky o DAZN?

L’Inter contro il Lecce si gioca in un recupero infrasettimanale di Serie A. Per seguire l’incontro, puoi sintonizzarti su Sky o DAZN, le piattaforme ufficiali che trasmettono le partite della massima serie italiana. Verifica gli orari e i canali disponibili per assicurarti di non perdere questa partita importante per entrambe le squadre.

Inter Lecce dove vederla. L’ Inter si prepara ad affrontare il Lecce nel recupero infrasettimanale della Serie A, una partita importante per consolidare la posizione in classifica. I nerazzurri vogliono approfittare dell’occasione per riscattare il pareggio contro il Napoli e confermare la propria continuità di risultati, mentre il Lecce cercherà punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. L’attenzione sarà rivolta alle condizioni dei giocatori chiave dell’ Inter, il cui impiego potrebbe essere modulato da Chivu in base alla gestione delle energie e del calendario fitto in questo mese di Gennaio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

