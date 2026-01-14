L’Inter si prepara alla sfida contro il Lecce a San Siro, con Chivu che valuta alcune modifiche alla formazione. Tra le ipotesi, la possibilità di concedere una pausa a Lautaro Martínez, per garantire energie e freschezza in vista delle prossime gare. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e riprendere il cammino con determinazione.

Le idee del tecnico per stasera L’Inter torna stasera a San Siro per il recupero della 16ª giornata con un imperativo categorico: vincere. Dopo il pareggio strappato contro il Napoli, la squadra di Cristian Chivu ospita il Lecce per blindare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter Lecce, Chivu studia una mini rivoluzione per la formazione: può rifiatare anche Lautaro!

