Parma Inter probabile formazione | Akanji può rifiatare caos nel mezzo e certezza Lautaro

Mercoledì sera, l’Inter affronta il Parma al Tardini in un match di Serie A, con alcune novità nella probabile formazione. Akanji potrebbe trovare spazio per rifiatare, mentre nel centrocampo si prevedono variazioni. La certezza resta Lautaro Martinez, punto fermo della squadra. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre in un turno infrasettimanale che si presenta ricco di sfide.

Parma Inter probabile formazione. Mercoledì sera l’ Inter sarà impegnata al Tardini contro il Parma nel turno infrasettimanale di Serie A, una sfida tutt’altro che semplice anche per il valore simbolico che porta con sé per Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro torna infatti da avversario nello stadio e nella città che hanno segnato in modo decisivo il suo percorso da tecnico, culminato con una salvezza che gli ha permesso di entrare nel cuore dei tifosi emiliani. Con il Napoli all’orizzonte nel weekend, la gestione delle energie diventa una priorità. Proprio in quest’ottica, Chivu sembra orientato a un turnover parziale ma ragionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

