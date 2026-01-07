Mercoledì sera, l’Inter affronterà il Parma al Tardini in un turno infrasettimanale di Serie A. La probabile formazione vede Akanji che potrebbe riposare, mentre nel reparto centrale si prevede qualche variazione. La certezza resta Lautaro Martinez, punto di riferimento dell’attacco nerazzurro. La partita rappresenta un impegno importante per l’Inter, con un occhio al risultato e alla continuità in campionato.

Parma Inter probabile formazione. Mercoledì sera l’ Inter sarà impegnata al Tardini contro il Parma nel turno infrasettimanale di Serie A, una sfida tutt’altro che semplice anche per il valore simbolico che porta con sé per Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro torna infatti da avversario nello stadio e nella città che hanno segnato in modo decisivo il suo percorso da tecnico, culminato con una salvezza che gli ha permesso di entrare nel cuore dei tifosi emiliani. Con il Napoli all’orizzonte nel weekend, la gestione delle energie diventa una priorità. Proprio in quest’ottica, Chivu sembra orientato a un turnover parziale ma ragionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Parma Inter probabile formazione: Akanji può rifiatare, caos nel mezzo e certezza Lautaro

Leggi anche: Inter Lazio: probabile formazione, Chivu punta sul rientro di Bastoni e Akanji

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le probabili formazioni di Parma-Inter (Serie A); Sky – Parma-Inter, Chivu cambia: in attacco buone chance per Esposito; Probabili Formazioni Parma-Inter Milan: Analisi Match, Assenze, Dove Vederla in TV, Quote e Pronostico; Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Probabili formazioni Parma-Inter: confermato Oristanio, cosa filtra su Dimarco e Thuram - Le possibili scelte di Cuesta e Chivu per il match della 19^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Parma-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere la sfida in tv e streaming - Inter chiude il girone d’andata di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la sfida dei nerazzurri. milanosportiva.com