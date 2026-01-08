Centro ricerca del Poggino Unitus e Apea per creare un ponte tra innovazione e imprese

Il Centro di ricerca applicata del Poggino, realizzato in collaborazione tra Unitus e Apea, entra nella fase operativa. Dopo aver superato le questioni amministrative e definito il quadro finanziario di circa 2 milioni di euro, il focus si concentra sulla creazione di un collegamento efficace tra innovazione e imprese. Questo progetto mira a favorire lo sviluppo di soluzioni innovative, rafforzando il rapporto tra ricerca e settore produttivo.

