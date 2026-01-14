Le ultime notizie da Milanello riferiscono di un infortunio di Fullkrug, che potrebbe influire sulle scelte di Allegri per la partita contro il Como. Le condizioni del giocatore sembrano migliorare, aumentando le possibilità di convocazione. Questa novità rappresenta un elemento da considerare nel quadro delle strategie di formazione in vista del prossimo impegno del Milan.

Le ultime da Milanello sulle sue condizioni Le notizie che filtrano dai cancelli di Milanello regalano un sorriso inaspettato e prezioso all’ambiente rossonero in vista dell’imminente turno di campionato. Contro ogni previsione della vigilia e sfidando apertamente la cautela espressa pubblicamente, Nicolas . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Fullkrug, sorpresa per Allegri: aumentano le chance di convocazione per Como Milan!

Leggi anche: Milan, sorpresa Fullkrug: il tedesco potrebbe essere convocato per la trasferta di Como

Leggi anche: Milan, Allegri a sorpresa: Gimenez favorito su Nkunku. Probabile un'altra chance con l'Atalanta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Allegri punge la squadra, elogia Nkunku e Fullkrug e allontana il sogno scudetto: Mancano 34 o 36 punti per la zona Champions; Infortunio Fullkrug, tegola Milan: i tempi di recupero; Fullkrug Milan, tegola per Allegri: il giocatore si è fratturato il dieto del piede. Ecco quanto dovrà stare fuori; L’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come....

Milan, sorpresa Fullkrug: già in panchina col Como? - Nonostante le parole del tecnico rossonero Massimiliano Allegri, quest'oggi l'attaccante tedesco si è allenato ... fantacalcio.it