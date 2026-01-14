Milan sorpresa Fullkrug | il tedesco potrebbe essere convocato per la trasferta di Como

Secondo fonti di mercato, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, potrebbe valutare la convocazione di Niclas Fullkrug per la partita contro il Como, nonostante un recente infortunio. La possibilità di utilizzo del giocatore tedesco, ancora in fase di recupero, è stata menzionata da Peppe Di Stefano, che evidenzia l'interesse del club nel valutare tutte le opzioni a disposizione prima della trasferta.

Secondo quanto raccontato da Peppe Di Stefano, Massimiliano Allegri potrebbe convocare Fullkrug per Como-Milan, nonostante l'infortunio. Ecco le ultime in merito. Como-Milan, Pavlovic out. Tornano i titolari. Sorpresa Fullkrug? - MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE 16 Maignan 23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter 56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi 11 Pulisic 10 Leao A disposizione: 1 Terracciano

Sorpresa Fullkrug dopo l'infortunio: può essere convocato già per Como-Milan - Il centravanti tedesco sembrava destinato a uno stop non brevissimo a causa dell'infrazione a un dito del piede. msn.com

Fullkrug, recupero lampo! Si è allenato e già con il Como può andare in panchina - Martedì pomeriggio dopo l'allenamento del Milan in vista della trasferta di Como era arrivata la notizia dell'infortunio al piede di Niclas Fullkrug che avrebbe tenuto il tedesco appena arrivato dal W ... msn.com

ANNUNCIATE DATE E ORARI DELLA 23ª E 24ª GIORNATA Milan-Como è ufficialmente rinviata alla prima data utile, come anticipato qualche settimana fa dal presidente della Lega Serie A Ezio #Simonelli Bologna-Milan si giocherà invece a sorpresa m facebook

#Bartesaghi crescita esponenziale. #Pavlovic la sorpresa: ecco i valori di mercato del Milan #milan #SempreMilan #calciomercato x.com

