Milan Allegri a sorpresa | Gimenez favorito su Nkunku Probabile un' altra chance con l' Atalanta

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia il tecnico ha provato il messicano con i titolari assieme a Leao. La squadra dovrebbe essere la stessa vista contro il Pisa, con l'eccezione di Tomori al rientro dopo un turno di pausa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan allegri a sorpresa gimenez favorito su nkunku probabile un altra chance con l atalanta

© Gazzetta.it - Milan, Allegri a sorpresa: Gimenez favorito su Nkunku. Probabile un'altra chance con l'Atalanta

Argomenti simili trattati di recente

milan allegri sorpresa gimenezMilan, da soluzione di emergenza a definitiva: Allegri cambia l’attacco - Gimenez out contro l'Atalanta, e anche Nkunku: Allegri sta pensando ad un'altra soluzione per l'attacco del Milan ... Da milanlive.it

milan allegri sorpresa gimenezScambio clamoroso, Gimenez alla Juve: Allegri dice sì - Ecco l'idea che potrebbe cambiare il mercato delle due squadre: il punto della situazione ... Scrive milanlive.it

milan allegri sorpresa gimenezGimenez non ha dato nulla al Milan e Allegri proprio non se ne capacita (Corsera) - Il Corriere della Sera analizza l'apporto di Santi Gimenez al Milan di Allegri, finora poco più che assolutamente nullo. Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Allegri Sorpresa Gimenez