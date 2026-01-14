Infortuni e morti sul lavoro il triste primato di Catania

Catania si conferma al primo posto in Sicilia per numero di infortuni e decessi sul lavoro, evidenziando una situazione preoccupante. I dati più recenti mostrano un incremento di incidenti e vittime, richiedendo un’attenzione maggiore alle misure di sicurezza e prevenzione. È fondamentale affrontare questa problematica con interventi strutturali e sensibilizzazione per tutelare la salute dei lavoratori e ridurre i rischi presenti sul territorio.

"Catania è tragicamente prima per infortuni e morti sul lavoro in Sicilia. I dati sono sempre più inquietanti. Così come lo è, in attesa di risposte pienamente efficaci dalle istituzioni politiche, l'incapacità a invertire la tendenza all'aumento di incidenti. Sono stati 7250 quelli denunciati.

Strage bianca, 46 morti sul lavoro in 11 mesi - TOSCANA: Per numero di infortuni mortali, la Toscana si colloca sullo scenario nazionale in fascia di rischio gialla. toscanamedianews.it

Sicurezza sul lavoro: Verona è la “Maglia Nera” del Veneto - Strage sul lavoro, il primato di Verona, 23 morti nel 2025: è la provincia con più vittime. veronaoggi.it

Umbria in zona rossa per morti sul lavoro (17), oltre mille vittime in Italia #edilizia #infortuni #manifatturiero #mortisullavoro #sicurezzalavoro #Trasporti #Umbriazonarossa #VegaEngineering facebook

Infortuni, Inail: 74.050 denunce di studenti di ogni ordine e grado, otto i morti ilsole24ore.com/art/infortuni-… x.com

