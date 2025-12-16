Infortuni sul lavoro | a Catania inaugurato l’Albero per la Sicurezza

A Catania è stato inaugurato l’Albero per la Sicurezza in piazza della Repubblica, un simbolo dedicato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’installazione, composta da caschi di vari colori, richiama l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori e sulle tragiche conseguenze degli incidenti professionali.

In piazza della Repubblica, inaugurato l'Albero per la Sicurezza OGNI GIORNO IN ITALIA IN MEDIA TRE VITTIME SUL LAVORO E CINQUE MORTI DI MALATTIA PROFESSIONALE CATANIA – Un albero di Natale composto da tanti caschi gialli che rappresentano i lavoratori, ma "macchiato" da qualche casco rosso che simboleggia l'infortunio, da qualcuno nero che rappresenta la morte e una "punta" bianca simbolo delle morti bianche. È stato disegnato così l' Albero per la Sicurezza, inaugurato questa mattina in piazza della Repubblica, fotografando ciò che purtroppo accade in molte realtà lavorative.

Rei Tv - A Catania inaugurato l'albero della sicurezza - 13-12-2022

LAVORO, A CATANIA TORNA L’ALBERO PER LA SICUREZZA - CATANIA – «La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, serve un impegno collettivo», ha affermato il Capo dello Stato Sergio Mattarella all’Anmil, in occasione della Giornata nazionale per le v ... italynews.it