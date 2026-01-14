Infortuni e morti sul lavoro il triste primato di Catania in Sicilia

Catania si conferma come la provincia con il più alto numero di infortuni e decessi sul lavoro in Sicilia. I dati recenti evidenziano una situazione preoccupante, richiedendo attenzione e interventi mirati per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Una riflessione necessaria per tutelare la salute dei lavoratori e promuovere una cultura della prevenzione.

“Catania è tragicamente prima per infortuni e morti sul lavoro in Sicilia. I dati sono sempre più inquietanti. Così come lo è, in attesa di risposte pienamente efficaci dalle istituzioni politiche, l’incapacità a invertire la tendenza all’aumento di incidenti. Sono stati 7250 quelli denunciati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

