Continua a crescere la curva delle sindromi respiratorie acute, definizione all’interno della quale ricade l’influenza stagionale. Secondo l’ultimo rapporto della sorveglianza RespiVirNet, appena pubblicato, l’incidenza totale, nella settimana dall’8 al 14 dicembre, è stata pari a 14,7 casi per 1.000 assistiti (vs 12,4 nel bollettino precedente), in aumento rispetto alla settimana precedente come atteso per il periodo. Sono stati stimati circa 817mila nuovi casi, con un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 4,9 milioni di casi. A preoccupare è l’ aumento delle polmoniti, segnalato dal virologo Matteo Bassetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Influenza K, preoccupa il boom di polmoniti. Bassetti: "Prima un picco di febbre molto alta, poi un breve miglioramento e il ritorno della febbre forte. Questo virus sta colpendo duro"

Leggi anche: “Due picchi di febbre”. Super influenza in Italia, Bassetti: “Come curarsi se ci si ammala”

Leggi anche: “Due picchi di febbre”. Super influenza in Italia, allerta di Bassetti: “Cosa dovete fare”

