(Adnkronos) – A Natale arriva l'attacco dell'influenza con un mix di virus, destinati a diffondersi ulteriormente durante le feste, complici pranzi e cene. Riflettori puntati sull''influenza K' e sul virus H1N1. A delineare il quadro provvede Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. "Siamo a circa 5 milioni di casi" di infezioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: L’influenza pronta dilagare, Bassetti: “Uno tsunami, variante K e H1N1 mix esplosivo”. Sì al vaccino last minute

Leggi anche: L’influenza corre in Lombardia: “Peggio dell’anno scorso”. E negli asili è boom di virus intestinali tra i bambini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’influenza, Bassetti: “Uno tsunami. Variante K, AH3N2 e H1N1 mix esplosivo”; L’influenza pronta a dilagare, Bassetti: “Uno tsunami, variante K e H1N1 mix esplosivo”. Sì al vaccino last minute; Boom super influenza in Italia, Iss: Aumentano i casi. Il picco si avvicina; L’influenza pronta dilagare Bassetti | Uno tsunami variante K e H1N1 mix esplosivo Sì al vaccino last minute.

Influenza K, Bassetti: “Mix esplosivo tra 2 virus, il peggio deve arrivare” - A Natale arriva l'attacco dell'influenza con un mix di virus, destinati a diffondersi ulteriormente durante le feste, complici pranzi e ... tuobenessere.it