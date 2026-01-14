Sei un insegnante in preparazione al concorso per la scuola primaria? Partecipa alla sessione online del 16 gennaio, dalle 16:00 alle 18:00, dedicata alla progettazione della lezione simulata per la prova orale PNRR3. Durante l’incontro, verranno forniti materiali utili e indicazioni pratiche per affrontare al meglio questa fase di selezione. Gli iscritti riceveranno il link di accesso via email un'ora prima dell'evento.

Venerdì 16 gennaio, ore 16:00 – 18:00 online Gli iscritti riceveranno il link di accesso via email 1 ora prima dell’inizio. Non potrai partecipare alla diretta? Potrai rivedere la registrazione Un incontro pensato per offrire un supporto concreto nella preparazione della prova orale del concorso docenti per posto comune per Infanzia e Primaria. Durante il webinar i partecipanti avranno la . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Materiali di preparazione inclusi

