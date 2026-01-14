Inclusion Desk a San Giovanni Rotondo | inaugurato il terzo anno tra formazione cambiamento e futuro

Inclusion Desk a San Giovanni Rotondo compie il suo terzo anno, continuando a essere un punto di riferimento nel settore educativo e sociale. Nato come spazio di formazione e confronto, ha sviluppato un ruolo importante nel supporto ai professionisti e nella promozione di pratiche inclusive. La sua presenza contribuisce al dialogo e alla crescita del territorio, favorendo un approccio più attento e partecipato alle tematiche dell’inclusione.

L'Inclusion Desk è oggi una presenza consolidata nel panorama educativo e sociale del territorio. Nato come spazio di formazione, confronto e accompagnamento per i professionisti del settore educativo, il progetto si è progressivamente affermato come luogo di pensiero, ascolto e costruzione.

A San Giovanni Rotondo riparte l’Inclusion Desk per il personale educativo nato il collaborazione con Unifg - Lunedì 18 novembre alle ore 15:30, presso il Centro Emma Francavilla di San Giovanni Rotondo, ci sarà l'inaugurazione del nuovo anno formativo dell'Inclusion Desk, lo sportello di formazione dedicato ... foggiacittaaperta.it

Inclusione, formazione e futuro A San Giovanni Rotondo prende il via il terzo anno dell’Inclusion Desk: una giornata di confronto tra istituzioni, scuola e cittadinanza per costruire insieme una comunità educante sempre più aperta e partecipata. #SanGi facebook

Promuovere l'inclusione, a San Giovanni Rotondo al via il terzo anno dell'Inclusion Desk x.com

