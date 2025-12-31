Anestesia locoregionale e dolore | San Giovanni Rotondo tra le città italiane dell’evento mondiale Esra

Sabato 31 gennaio 2026, San Giovanni Rotondo ospiterà la 3ª Giornata Mondiale di Anestesia Regionale e Medicina del Dolore, un evento internazionale promosso da Esra e dalle sue società affiliate. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza dell’anestesia locoregionale e delle terapie per il controllo del dolore, promuovendo incontri e aggiornamenti dedicati ai professionisti del settore.

