Anestesia locoregionale e dolore | San Giovanni Rotondo tra le città italiane dell’evento mondiale Esra
Sabato 31 gennaio 2026, San Giovanni Rotondo ospiterà la 3ª Giornata Mondiale di Anestesia Regionale e Medicina del Dolore, un evento internazionale promosso da Esra e dalle sue società affiliate. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza dell’anestesia locoregionale e delle terapie per il controllo del dolore, promuovendo incontri e aggiornamenti dedicati ai professionisti del settore.
Sabato 31 gennaio 2026 si terrà la 3ª Giornata Mondiale di Anestesia Regionale e Medicina del Dolore, un evento di portata globale promosso da Esra insieme alle società affiliate Afsra, Asra Pain Medicine, Aosra e Lasra. Oltre 100 città in tutti i continenti parteciperanno contemporaneamente con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
