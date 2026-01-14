Incinta di otto mesi rinchiusa nel bagagliaio dal marito A salvare la giovane mamma la famiglia preoccupata dalla Calabria

14 gen 2026

Una donna incinta di otto mesi è stata rinchiusa nel bagagliaio da suo marito. La famiglia, preoccupata, ha allertato le autorità e ha contribuito a salvarla in Calabria. L’uomo è stato denunciato a Cuneo per sequestro di persona e maltrattamenti. L’episodio risale a quattro anni fa, quando i carabinieri intervennero su richiesta della famiglia della donna.

È accusato di sequestro di persona e maltrattamenti, a Cuneo, l’uomo che nell’estate di quattro anni fa i carabinieri avevano denunciato dopo una richiesta di aiuto arrivata dalla famiglia della moglie. La giovane coppia, insieme alle due figlie, risiedeva da poco a Murazzano, un piccolo centro della langa monregalese. Nessuno li aveva mai visti in paese e dalla Calabria i genitori di lei sostenevano di non avere notizie della figlia e delle nipoti da tempo. Su loro insistenza, i carabinieri avevano convocato la donna con una scusa: si era presentato anche il marito, dando in escandescenze quando, dopo il colloquio, i militari avevano allontanato da casa mamma e bambine affidandole a un centro antiviolenza. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

