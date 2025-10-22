Incidente stradale auto a metano si ribalta lungo l’autostrada del Sole | intervento dei vigili del fuoco

Un incidente stradale autonomo si è verificato lungo il tratto ‘ternano’ dell’autostrada del Sole. I vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto sono intervenuti nel corso del pomeriggio di mercoledì 22 ottobre, all’altezza del km 481,900 corsia sud, direzione Roma. Il conducente di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

