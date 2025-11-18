Spettacolare incidente stradale | un’auto si ribalta a Pianoro

Bolognatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre, si è verificato un incidente in via Donini, sulla strada che collega Botteghino a Pianoro, in provincia di Bologna.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayUn uomo, alla guida della sua auto, ha persona autonomamente il controllo del mezzo. La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Spettacolare Incidente Stradale Un8217auto