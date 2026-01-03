Incidente a Sordio pedone investito da un’auto in via Turati | morto 52enne

Nella serata di giovedì 2 gennaio 2026, a Sordio, in via Turati, si è verificato un incidente stradale in cui un pedone è stato investito da un'auto. Purtroppo, l’uomo, di 52 anni, ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Sordio (Lodi), 3 gennaio 2026- Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 2 gennaio 2026, a Sordio, lungo via Turati. Erano circa le 23.05, quando un pedone è stato investito da un veicolo, in circostanze ancora in fase di accertamento. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 52 anni, deceduto, e un altro uomo di 49 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il 52enne non c’è stato purtroppo nulla da fare e si è consumato il dramma: le ferite riportate nell’investimento si sarebbero infatti rivelate fatali. La notizia della tragedia ha lasciato sgomenta la piccola comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

