Grave incidente in corso Mazzini a Vasto | 52enne investito da un' auto trasferito in elisoccorso a Pescara

Un uomo di 52 anni, è stato investito nel pomeriggio di oggi 31 ottobre mentre attraversava corso Mazzini, a Vasto, nei pressi della zona nota come “Shanghai”. L’impatto, avvenuto a pochi metri dalla rotatoria di piazza Verdi, è stato violento: l’uomo è stato travolto da una BMW X3 ed è rimasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

