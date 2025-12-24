Non rispondono alle chiamate | paura per due anziani soccorsi dai vigili del fuoco

🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura questo pomeriggio a ridosso di piazza Risorgimento. Ambulanza e vigili del fuoco sono intervenuti alle 17 circa per soccorrere due persone che si trovavano nel loro appartamento al quarto piano di un palazzo. Stando a una prima ricostruzione, da tempo amici e parenti stavano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

non rispondono alle chiamate paura per due anziani soccorsi dai vigili del fuoco

© Arezzonotizie.it - Non rispondono alle chiamate: paura per due anziani soccorsi dai vigili del fuoco

