Incendio in un appartamento di via della Posta due sorelle soccorse tra le fiamme | evacuato l' edificio

Nella serata di lunedì 12 gennaio, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via della Posta, nel civico 29, in una palazzina di tre piani. Due sorelle sono state soccorse tra le fiamme e l'edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.

Momenti di paura nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio, in via della Posta per un incendio divampato all'interno di un appartamento di una palazzina di tre piani al civico 29 abitato da due sorelle. Entrambe le donne sono state soccorse dal personale sanitario prontamente giunto sul posto con.

