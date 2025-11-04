Alloggi edilizia residenziale pubblica | pubblicato bando di concorso

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha pubblicato un bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono resi disponibili in città. L’iniziativa è dell’assessorato al Patrimonio, che nella fase istruttoria ha operato in sintonia con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it