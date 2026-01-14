In pensione a 36 anni grazie al metodo FIRE | la storia della ex manager Google

A 36 anni, dopo aver seguito il metodo FIRE, una ex manager di Google ha deciso di abbandonare la carriera per dedicarsi ad altri progetti. Questa scelta le ha permesso di raggiungere la pensione anticipata e di liberarsi dallo stress lavorativo. La sua esperienza testimonia come una pianificazione finanziaria accurata possa portare a una vita più libera e consapevole, anche in età giovane.

Ha lasciato il lavoro a 36 anni, smesso di puntare la sveglia e archiviato per sempre lo stress da ufficio. Oggi vive senza orari, senza capi e con una libertà totale. È la storia di una donna di Thalwil, nel Canton Zurigo, che ha raccontato la sua scelta al Tages Anzeiger, diventando uno dei volti più emblematici del movimento FIRE in Svizzera. La protagonista, oggi 37enne, ha lavorato per dieci anni in Google prima di decidere di lasciare tutto e “andare in pensione” con largo anticipo. Una decisione maturata dopo anni di pianificazione finanziaria e investimenti mirati, ma anche grazie a una riflessione più profonda sul tempo, sul benessere personale e sul senso stesso del lavoro. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

