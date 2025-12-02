Danilo Gallinari lascia l’agonismo a 36 anni | Grazie basket sei stato un sogno e un rifugio

Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro dal basket giocato. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, accompagnato da una lettera d’addio che ha commosso tifosi e appassionati. A 36 anni, il Gallo chiude una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista per 15 stagioni in NBA e con la maglia della nazionale italiana. “Oggi, con il cuore colmo di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato”, ha scritto Gallinari nel suo messaggio. Una carriera costruita attraverso il duro lavoro, il sacrificio, le vittorie e le sconfitte, insieme a compagni di squadra diventati fratelli e alla guida di allenatori che lo hanno accompagnato in ogni fase del suo percorso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

