Il 9 novembre 1989 segnò uno dei momenti più significativi della storia contemporanea: la caduta del Muro di Berlino, barriera che per quasi trent’anni aveva diviso la Germania e l’Europa in due, separando destini e ideali. Quella notte, migliaia di persone unite dallo stesso desiderio di libertà abbatterono il simbolo della Guerra Fredda, dando inizio a una nuova alba per il continente. «Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il 9 novembre 1989 cambiò la storia: 36 anni fa cadeva il Muro di Berlino, simbolo della libertà ritrovata