In missione da Fivizzano al Senegal Farmaci e progetti per i villaggi

Da Fivizzano al Senegal, si sviluppa un progetto volto a fornire farmaci e supporto ai villaggi rurali. Domenica, presso il Museo degli Agostiniani, si è tenuto un incontro con Pietro Bartòlo, noto come “medico dei migranti”, che ha condiviso le sue esperienze di soccorso e assistenza alle popolazioni africane in viaggio verso l’Europa. Un momento di riflessione sul ruolo dell’assistenza umanitaria e sui progetti in corso.

Sala di rappresentanza del Museo degli Agostiniani affollata domenica per ascoltare Pietro Bartòlo, "medico dei migranti" per anni sull' Isola di Lampedusa impegnato a prestare soccorso ai sopravvissuti alle tante tragedie a cui vanno incontro le popolazioni che lasciano l'Africa alla ricerca di un futuro migliore nel Vecchio Continente. "E' stato un incontro davvero intenso: Matteo Bartolini ha parlato in veste di operatore di sistemi d'accoglienza e personalmente ho raccontato il mio legame con il dottor Bartòlo che ha scritto la prefazione – racconta la consigliera Francesca Nobili – del mio libro "Una manciata di Terra, un sorso d'acqua" in cui racconto la mia esperienza in Etiopia.

