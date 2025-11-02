Coldiretti missione Africa Salute nei villaggi etiopi Fondi per la clinica mobile
Adesso è più vicino il sogno di mettere in marcia una clinica mobile per effettuare interventi di oculistica e odontoiatria nei villaggi più remoti dell’Etiopia. Un’ulteriore spinta arriva dalla splendida iniziativa messa in campo dalla Coldiretti Donne Bologna che ha organizzato la scorsa settimana una cena solidale nei locali della chiesa di Santa Clelia di via Scania, a Castel San Pietro, per raccogliere fondi e appoggiare così l’operato dell’associazione "In missione con noi odv" guidata dal dottor Stefano Cenerini, ma che ha radici profonde proprio a Castel San Pietro. Come raccontato da Fabiola Zoffoli, tra le organizzatrici della serata, un quarto di secolo fa a muovere i primi passi verso l’Etiopia furono le castellane Giovanna Ventura e Laura Burbelli, associate di Coldiretti, che diedero vita ad un progetto tutto al femminile che da quel momento non si è più fermato e, anzi, si è ampliato, accogliendo medici che dedicano parte del loro tempo libero per raggiungere il paese africano e offrire un contributo concreto alla causa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
