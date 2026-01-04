Padre Frambi in missione Tra i villaggi in Brasile | Porto il mio sostegno sempre con un sorriso

Padre Frambi si trova in Brasile, a San Luis, nello stato del Maranhao, dove svolge la sua missione. Con un atteggiamento discreto e un sorriso, porta avanti il suo sostegno alle comunità locali. Tra pochi giorni affronterà la sua ventesima traversata dell’Atlantico, un viaggio che testimonia il suo impegno costante e la dedizione alle persone che assiste.

Tra qualche giorno si appresterà ad effettuare la sua ventesima traversata dell’Oceano Atlantico. Destinazione Brasile, San Luis, stato del Maranhao. Le vacanze in famiglia per padre Gianfranco Frambi stanno per concludersi. Cappuccino da 70 anni, raggiunse la prima volta il Brasile nel novembre del 1962. "Le prime tre traversare le ho fatte in nave, ben 11 giorni di viaggio, da Genova a Recife. Dopo ho sempre preso l’aereo". Nato a Bernate Ticino, a sei mesi di trasferì a Cuggiono con la famiglia e al termine delle scuole il giovane Gianfranco entrò in convento. In Brasile i Cappuccini milanesi sono presenti da oltre 130 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

