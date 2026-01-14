In due irrompono nell' oreficeria proprietario reagisce | salta il colpo da ' Massimo Gioielli'

Due persone irrompono nell'oreficeria 'Massimo Gioielli', situata vicino a piazza XX Settembre a Foggia, con l'intento di rubare gioielli e preziosi. Tuttavia, il proprietario reagisce prontamente, interrompendo il tentativo di furto. L'episodio si è verificato in un'area centrale della città, evidenziando l'importanza di misure di sicurezza efficaci e della reazione tempestiva dei commercianti di fronte a situazioni di rischio.

In due irrompono nell'oreficeria per asportare gioielli e preziosi, il proprietario reagisce e salta il colpo da 'Massimo Gioielli', a due passi dalla centralissima piazza XX Settembre, a Foggia.Il fatto è successo intorno alle 20, a ridosso della chiusura dell'attività: secondo quanto accertato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

