Colpo al Louvre due fermi dopo il furto dei nove gioielli
Un’operazione di polizia scattata ieri sera nell’ambito delle indagini per il furto al Louvre di una settimana fa ha portato al fermo di due persone. Secondo informazioni di Le Parisien, i due sospetti avrebbero fatto parte della banda di quattro membri che, la notte del colpo, ha rubato nove preziosi gioielli dalla celebre galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi interno del museo. L’indagine è coordinata dalla procura di Parigi e punta ora a rintracciare gli altri complici e la refurtiva, considerata di valore inestimabile. La dinamica del colpo. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, in una delle sale più sorvegliate del museo, dove sono esposti i gioielli della Corona di Francia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quello del Louvre è stato sicuramente il colpo del secolo.. ma anche quello piu incredibile! A tal proposito ci hanno chiesto una pizza a tema. E certo che te la faccio! #furto #louvre #louvremuseum #furtolouvre #pizzaart - facebook.com Vai su Facebook
Colpo al Louvre, lo spot ironico dei produttori del montacarichi: "Con noi si va di fretta" - X Vai su X
Furto al Louvre: fermati due sospettati, la polizia cerca ancora i complici - Furto al Louvre: fermati due sospetti e proseguono le indagini sulla banda dei gioielli della collezione di Napoleone. Da notizie.it
Colpo del secolo al Louvre: fermati due sospetti - Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre ha portato al fermo di due persone. Da msn.com
Colpo al Louvre, due fermi dopo il furto dei nove gioielli - Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell’ambito delle indagini per il furto al Louvre di una settimana fa ha portato al fermo di due persone. Come scrive thesocialpost.it