colpo al louvre due fermi dopo il furto dei nove gioielli

Un’operazione di polizia scattata ieri sera nell’ambito delle indagini per il furto al Louvre di una settimana fa ha portato al fermo di due persone. Secondo informazioni di Le Parisien, i due sospetti avrebbero fatto parte della banda di quattro membri che, la notte del colpo, ha rubato nove preziosi gioielli dalla celebre galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi interno del museo. L’indagine è coordinata dalla procura di Parigi e punta ora a rintracciare gli altri complici e la refurtiva, considerata di valore inestimabile. La dinamica del colpo. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, in una delle sale più sorvegliate del museo, dove sono esposti i gioielli della Corona di Francia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

