Chiude dopo quasi 90 anni la storica oreficeria dell'Esquilino | l'addio del proprietario
Un addio, quello di Bruno Valentino, proprietario di una bottega di orologi all'Esquilino: "Oggi chiudo l'azienda di famiglia aperta nel 1939, grazie per il vostro sostegno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
