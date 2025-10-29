Chiude dopo quasi 90 anni la storica oreficeria dell'Esquilino | l'addio del proprietario

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un addio, quello di Bruno Valentino, proprietario di una bottega di orologi all'Esquilino: "Oggi chiudo l'azienda di famiglia aperta nel 1939, grazie per il vostro sostegno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

chiude dopo quasi 90Chiude dopo quasi 90 anni la storica oreficeria dell’Esquilino: l’addio del proprietario - Dopo 86 anni chiude la storica bottega dell'Esquilino, l'orologeria che si trovava al civico 31 di via Principe Amedeo. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Chiude Dopo Quasi 90