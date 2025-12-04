Malattie rare | anemia falciforme al centro del cortometraggio ' Il ritmo della mezzaluna'

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Raggiunge pubblici diversi, dal web alle sale cinematografiche, con un messaggio intenso, empatico e coinvolgente, il cortometraggio 'Il ritmo della mezzalunaì. L'opera, presentata in anteprima a Milano, all'Anteo Palazzo del Cinema, è vincitrice del contest audiovisivo lanciato dalla Società italiana talassemie ed emoglobinopatie (Site), in collaborazione con il Centro sperimentale di cinematografia (Csc) - sede Lombardia, con il supporto non condizionato di Vertex Pharmaceuticals, nell'ambito della più ampia campagna di sensibilizzazione sull'anemia falciforme 'Vite convergenti'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie rare: anemia falciforme al centro del cortometraggio 'Il ritmo della mezzaluna'

