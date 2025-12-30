Nuovo percorso per la fornitura di alimenti ai pazienti affetti da nefropatia | basta la tessera sanitaria

A partire dal 1° gennaio, l’Azienda Usl della Romagna introdurrà un nuovo sistema per la fornitura di alimenti aproteici destinati ai pazienti nefropatici. La digitalizzazione del processo consentirà di utilizzare esclusivamente la tessera sanitaria per l’approvvigionamento presso le farmacie convenzionate, semplificando e rendendo più efficiente l’intero procedimento.

Dal prossimo 1° gennaio l’Azienda Usl della Romagna digitalizza il percorso di approvvigionamento degli alimenti aproteici per i pazienti nefropatici nelle farmacie convenzionate. Nell'ambito del percorso già da tempo intrapreso di digitalizzazione dei servizi per migliorare il benessere dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

