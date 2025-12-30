Nuovo percorso per la fornitura di alimenti ai pazienti affetti da nefropatia | basta la tessera sanitaria
A partire dal 1° gennaio, l’Azienda Usl della Romagna introdurrà un nuovo sistema per la fornitura di alimenti aproteici destinati ai pazienti nefropatici. La digitalizzazione del processo consentirà di utilizzare esclusivamente la tessera sanitaria per l’approvvigionamento presso le farmacie convenzionate, semplificando e rendendo più efficiente l’intero procedimento.
Dal prossimo 1° gennaio l’Azienda Usl della Romagna digitalizza il percorso di approvvigionamento degli alimenti aproteici per i pazienti nefropatici nelle farmacie convenzionate. Nell'ambito del percorso già da tempo intrapreso di digitalizzazione dei servizi per migliorare il benessere dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Nuovi controlli diretti dell'Agenzia delle entrate: accesso ai dati della tessera sanitaria
Leggi anche: Spese mediche, così il Fisco potrà accedere ai dati della Tessera sanitaria per i controlli
Otto quintali di solidarietà per il Canile comunale: nuova donazione a sostegno degli animali.
Completato il nuovo percorso escursionistico invernale Passo Rolle - Capanna Cervino - facebook.com facebook
Nasce il Pop-App Museum: un nuovo percorso del #MUSLI dedicato ai libri animati e interattivi, tra storia e tecnologie digitali. Oltre 1.500 volumi dal XVI al XX secolo. Scopri di più eventi.comune.torino.it/calendario/pop… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.