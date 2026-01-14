Imprese Valentini | Settore della marca sta dando molte soddisfazioni
L’industria di marca si conferma un settore dinamico, riconosciuto per la professionalità e la qualità dei produttori, oltre alla capacità innovativa della distribuzione. Questo comparto rappresenta un elemento chiave dell’economia, offrendo soddisfazioni alle imprese che operano al suo interno. La sua evoluzione continua a dimostrare l’importanza di un settore complesso e all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in costante cambiamento.
(Adnkronos) – "L’industria di marca sta offrendo soddisfazioni perché rappresenta sia la professionalità e la qualità dei produttori che la capacità della distribuzione, uno dei settori più all'avanguardia e complessi". E’ quanto affermato da Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, alla giornata di apertura della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
