Loris spazzacamino per passione | tante richieste molte soddisfazioni

Rimini, 26 ottobre 2025 – Una passione nata in famiglia, fra le mura di casa, dove il calore del camino che aveva ai piedi del letto è riuscito ad arrivare soprattutto al cuore di Loris Berardi, che si è lasciato cullare a tal punto da farne prima un hobby e poi la sua professione, da circa quindici anni. Nasce così il suo servizio di spazzacamino, che oggi parte da Rimini, Riccione e attraversa le colline della Valmarecchia. "Ho iniziato con la pulizia degli impianti di biomassa di familiari e amici – racconta Berardi – Dopodiché ho seguito corsi di formazione con fumisti di tutt'Italia, approfondendo così la mia conoscenza nei confronti di questo mondo e facendolo diventare il mio lavoro".

