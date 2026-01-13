Elisabetta Gregoraci parla delle novità in arrivo | Un progetto che mi sta dando tante soddisfazioni

Elisabetta Gregoraci annuncia nuove iniziative in arrivo, sottolineando come il progetto attuale le stia dando molte soddisfazioni. Dopo il successo del suo brand di lipgloss, l’imprenditrice si prepara a presentare ulteriori novità, confermando il suo impegno nel mondo della moda e del beauty. Restare aggiornati sui suoi prossimi passi significa seguire una figura sempre in evoluzione e attenta alle esigenze del proprio pubblico.

Elisabetta Gregoraci ancora una volta pronta a stupire i fan, dopo il lancio del suo brand di lipgloss. Ecco cosa è emerso dalle sue parole. C’è qualcosa di profondamente mediterraneo nel modo in cui Elisabetta abita lo spazio pubblico. Arriva da Soverato con una valigia di sogni e un sorriso che non è mai stato soltanto una posa. Miss Italia è il trampolino, non il traguardo. Anni di moda, televisione, copertine. Leggi anche Sanremo, il nuovo e sorprendente annuncio di Carlo Conti È lì che smette di essere solo una presenza glamour e diventa una storia umana: una madre che protegge, una ex moglie che ricostruisce un equilibrio, una donna che accetta di mostrarsi fragile senza perdere eleganza. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Elisabetta Gregoraci parla delle novità in arrivo: “Un progetto che mi sta dando tante soddisfazioni” Leggi anche: Milan, parla Bartesaghi: “Allegri? Mi sta dando una grande mano. Mi ispiro a Theo ma…” Leggi anche: Elisabetta Gregoraci minacciata, non può più uscire di casa: quello che sta succedendo è sconvolgente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ''Capita anche a me…'': Elisabetta Gregoraci parla del figlio 15enne Nathan e dei problemi dell’adolescenza - Parla a Diva, l’adorato Yorkshire, che, come spiega lei stessa, “è ormai vecchietta e un po’ ... gossip.it

