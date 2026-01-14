Il Volley Bergamo 1991 è la prima società sportiva a ottenere un Rating ESG Grade A con la piattaforma Open Ecomate
Il Volley Bergamo 1991 si distingue nel panorama sportivo italiano ottenendo il Rating ESG “Grade A” tramite la piattaforma Open Ecomate. Questo risultato segnala un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance, confermando l’attenzione della società alla responsabilità e alla gestione sostenibile. Un traguardo importante che sottolinea la crescente attenzione del mondo dello sport alle tematiche di sostenibilità e trasparenza.
Il Volley Bergamo 1991 compie un passo storico nel percorso di sostenibilità del mondo sportivo italiano: è la prima società sportiva a ottenere un Rating ESG di livello “Grade A” attraverso la piattaforma Open Ecomate, sistema avanzato di misurazione e monitoraggio delle performance ambientali, sociali e di governance. Il risultato certifica non solo l’impegno del Club sui temi della responsabilità sociale e ambientale, ma soprattutto la qualità dei processi, della governance e della visione strategica che accompagnano l’attività sportiva e organizzativa della società. Il percorso è stato sviluppato grazie alla consulenza specialistica e alla competenza di weprosperitY, attraverso il servizio “Percorsi weprosperitY”, che accompagna organizzazioni e imprese nella costruzione di modelli ESG concreti, misurabili e orientati al miglioramento continuo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 ingrana la terza: vince 3-0 a Firenze e sale all’ottavo posto
Leggi anche: Volley Bergamo 1991, torna il calendario benefico: e stavolta la beneficenza si fa in tre
Il Volley Bergamo 1991 è la prima società sportiva a ottenere un Rating ESG “Grade A” con la piattaforma Open Ecomate - Il Presidente del Cda, Andrea Veneziani: "Per noi è una responsabilità: dimostrare che lo sport può essere un modello credibile di sostenibilità, trasparenza e impatto positivo per il territorio e per ... bergamonews.it
Il Volley Bergamo sfida Vallefoglia a Treviglio per difendere la posizione playoff - Domenica 11 gennaio alle 17 match delicato al PalaFacchetti che dovrà vedersela contro Vallefoglia, sesta della classe e reduce da sette vittorie consecutive. ecodibergamo.it
Volley Bergamo 1991, ottava sconfitta stagionale al tiebreak: Vallefoglia rimonta da 0-2 e vince a Treviglio - Le rossoblù mandano alle ortiche un vantaggio di due set, compreso un match point per fare bottino pieno, poi all'ultimo set l'ennesima débacle ... bergamonews.it
Riavvolgiamo il nastro Ecco i momenti più di Bergamo @megabox_volley @chris.betti47 #volleybergamo #oltreogniconfine #chimicapanzeri facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.