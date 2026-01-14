Il Volley Bergamo 1991 è la prima società sportiva a ottenere un Rating ESG Grade A con la piattaforma Open Ecomate

Il Volley Bergamo 1991 si distingue nel panorama sportivo italiano ottenendo il Rating ESG “Grade A” tramite la piattaforma Open Ecomate. Questo risultato segnala un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance, confermando l’attenzione della società alla responsabilità e alla gestione sostenibile. Un traguardo importante che sottolinea la crescente attenzione del mondo dello sport alle tematiche di sostenibilità e trasparenza.

Il Volley Bergamo 1991 compie un passo storico nel percorso di sostenibilità del mondo sportivo italiano: è la prima società sportiva a ottenere un Rating ESG di livello “Grade A” attraverso la piattaforma Open Ecomate, sistema avanzato di misurazione e monitoraggio delle performance ambientali, sociali e di governance. Il risultato certifica non solo l’impegno del Club sui temi della responsabilità sociale e ambientale, ma soprattutto la qualità dei processi, della governance e della visione strategica che accompagnano l’attività sportiva e organizzativa della società. Il percorso è stato sviluppato grazie alla consulenza specialistica e alla competenza di weprosperitY, attraverso il servizio “Percorsi weprosperitY”, che accompagna organizzazioni e imprese nella costruzione di modelli ESG concreti, misurabili e orientati al miglioramento continuo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

