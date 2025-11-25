Volley Bergamo 1991 torna il calendario benefico | e stavolta la beneficenza si fa in tre
L’APPUNTAMENTO. Alla consueta iniziativa si affiancano le aste per i quadri fotografici e per le maglie del «Christmas Month». Il ricavato a «The Bridge for Hope». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
“Un ponte per la #speranza“. Il cuore del Volley Bergamo batte, ancora una volta, per la #solidarietà. Il calendario #rossoblù, “Oltre ogni luce“, appuntamento immancabile a rinnovare una nobilissima e piacevole tradizione, è stato svelato in una conferenza st - facebook.com Vai su Facebook
Volley Bergamo 1991, torna il calendario benefico: e stavolta la beneficenza si fa in tre - Al calendario benefico del Volley Bergamo si affiancano le aste per i quadri fotografici e per le maglie del «Christmas Month». ecodibergamo.it scrive
