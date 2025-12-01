Il Volley Bergamo 1991 ingrana la terza | vince 3-0 a Firenze e sale all’ottavo posto
Vittoria, sorpasso e scalata. Il Volley Bergamo 1991 cambia passo e ingrana la terza, nella domenica che porta tre sorrisi da Firenze: un successo perentorio e convincente, tre punti che valgono il sorpasso de Il Bisonte e un nuovo passo in avanti nella classifica di un girone di andata che è a un turno dalla fine. Ora le rossoblù sono all’8° posto, con 14 punti, di cui 9 raccolti soltanto nelle ultime 4 uscite. A Firenze gli attacchi di Cese e Kipp sono inesorabili, così come quelli delle centrali Manfredini e Meli. Ma anche la ricezione, il muro (14) e la difesa fanno sorridere coach Parisi. In avvio, Cese Montalvo torna protagonista nel sestetto titolare e apre le danze mettendo a terra 7 attacchi e 2 muri punto, ma la seguono anche Manfredini (4) e Kipp (4) in un set in cui tutto gira per il meglio e porta al primo vantaggio (20-25). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
