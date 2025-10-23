Napoli il Ministro a gamba tesa sugli arresti dei tifosi a Eindhoven | Due pesi due misure
Lunedì sera circa 200 tifosi del Napoli sono stati arrestati a Eindhoven, prima della partita di Champions League contro il PSV. La polizia olandese ha fermato i supporter per evitare possibili disordini. Gli agenti hanno condotto i tifosi nella stazione di polizia di Mathildelaan per interrogarli. In seguito, li hanno espulsi dalla città il giorno successivo, dopo aver inviato gli atti degli arresti alla questura di Napoli. Il trattamento riservato ai quasi 200 sostenitori partenopei non è piaciuto all’Italia. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato la vicenda difendendo il popolo napoletano e ricordando un episodio controverso avvenuto tempo fa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
