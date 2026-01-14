Il sottotetto brucia attimi di paura in paese
Alle 16:30 di ieri, martedì 13 gennaio, un incendio ha interessato il sottotetto di una casa nel Renon, in Alto Adige. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, prontamente intervenuti per contenere le fiamme. Nessun ferito è stato segnalato, e le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio.
Mancavano una manciata di minuti alle 16:30 di ieri, martedì 13 gennaio, quando nel Renon, in Alto Adige, si è verificato un incendio nel sottotetto di un’abitazione. Il tutto si è verificato nella zona di Monte di Mezzo, tra Longomoso e Longostagno.L’intervento celere dei vigili del fuoco (sul. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Brucia il sottotetto: oltre cento vigili del fuoco impegnati in paese per ore
Leggi anche: Nella notte brucia il sottotetto di un'abitazione: allarme in strada Bassa Nuova
Il sottotetto brucia, attimi di paura in paese - Mancavano una manciata di minuti alle 16:30 di ieri, martedì 13 gennaio, quando nel Renon, in Alto Adige, si è verificato un incendio nel sottotetto di un’abitazione. trentotoday.it
Perché scegliamo la lana di vetro per isolare le tue intercapedini La risposta è nella sua natura minerale. Ecco cosa accade all'interno delle tue pareti dopo l'intervento: 1. Protezione Incombustibile: La lana di vetro è in Classe A1 (non brucia). Inserirla ne facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.