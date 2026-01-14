Il sottotetto brucia attimi di paura in paese

Alle 16:30 di ieri, martedì 13 gennaio, un incendio ha interessato il sottotetto di una casa nel Renon, in Alto Adige. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, prontamente intervenuti per contenere le fiamme. Nessun ferito è stato segnalato, e le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio.

