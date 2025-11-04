Brucia il sottotetto | oltre cento vigili del fuoco impegnati in paese per ore
Era da poco scattata la mezzanotte di oggi, martedì 4 novembre, quando a Corvara hanno iniziato a risuonare le sirene dei vigili del fuoco. Il motivo? Un incendio che si è propagato nel sottotetto di un’abitazione.Un vero e proprio esercito di pompieri (cinque corpi provenienti dal circondario. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
