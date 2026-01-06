Nella notte brucia il sottotetto di un' abitazione | allarme in strada Bassa Nuova

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, si è verificato un incendio nel sottotetto di una casa in Strada Bassa Nuova a Parma. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni, senza conseguenze per le persone. L'incidente è ancora oggetto di indagine per determinare le cause.

Nel corso della nottata tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio è scoppiato un incendio nel sottotetto di un'abitazione in Strada Bassa Nuova a Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Tre squadre sono partite dalla caserma di via Chiavari di Parma, altre due.

