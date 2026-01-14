Il sistema Napolitano Store le accuse | Pagamenti in nero e reverse charge per la maxi-evasione dell' Iva

Il sistema Napolitano Store è al centro di accuse legate a pratiche fiscali scorrette. Si sospetta che l’attività abbia utilizzato pagamenti in nero e meccanismi di reverse charge per evadere l’Iva, attraverso vendite in contanti e senza regolare fatturazione. Queste condotte avrebbero favorito una maxi-evasione fiscale, mettendo in discussione la conformità delle operazioni commerciali e il rispetto delle normative fiscali vigenti.

Napolitano Store, nuovo blitz della Finanza: chiusi i negozi tra Napoli e Casalnuovo - La Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro alla società dei negozi Napolitano Store, attivi nella vendita di elettrodomestici ... cronachedellacampania.it

Sigilli ai ‘Napolitano Store’, Borrelli: “Ricoperto di insulti per averlo denunciato più volte” - “Napolitano Store” tra Napoli e Casalnuovo: la Gdf contesta evasione IVA e vendita smartphone in nero. internapoli.it

La Guardia di Finanza ha sequestrato i “Napolitano Store”, negozi di elettrodomestici e telefonini venduti su Tik Tok a prezzi stracciati con sede a Casalnuovo di Napoli e nell’hinterland del capoluogo. IL FATTURATO A 20 MILIONI Sotto indagine anche l facebook

