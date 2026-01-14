Il sistema Napolitano Store le accuse | Pagamenti in nero e reverse charge per la maxi-evasione dell' Iva
Il sistema Napolitano Store è al centro di accuse legate a pratiche fiscali scorrette. Si sospetta che l’attività abbia utilizzato pagamenti in nero e meccanismi di reverse charge per evadere l’Iva, attraverso vendite in contanti e senza regolare fatturazione. Queste condotte avrebbero favorito una maxi-evasione fiscale, mettendo in discussione la conformità delle operazioni commerciali e il rispetto delle normative fiscali vigenti.
Un meccanismo fraudolento quasi perfetto. Da un lato c?era la merce venduta in contanti e in nero a clienti privati, dall?altro le fatturazioni di comodo senza applicazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
